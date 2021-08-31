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    Главная / Торги / Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК

    Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223111Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223111

    Наименование закупки

    Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 16:32

    Документация процедуры

    Договор_СМСП_2021_Поставка_Портал.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    (861)213-19-83

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    v.poponov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попонов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223111Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК

    Начальная цена

    517 381,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского,36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт микрофонный студийного оборудования связи ВАБМ.465275.012.21 18В 120-16000ГЦ DIN 5 Pin/DIN 8 Pin ПП пульт председателя -2 кнопки, ПД пульт делегата -1 кнопка"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Кабель соединительный ВАБМ.465275.012.6 для пульта ПД СК ПД-ПД 2.5м-1м"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Делитель (сплиттер) HDMI 2.0 4K Pro-HD-sp4k8 1 вход/8 выходов 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i Full-HD 6.75ГБИТ/С 15М 317х156х28ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Кабель интерфейсный Ugreen Expert 4K HDR HDMI-HDMI v2.0 3М"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Кабель интерфейсный Ugreen Expert 4K HDR HDMI-HDMI v2.0 26AWG 5М"

    Кол-во: 16.000

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