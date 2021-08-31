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Наименование закупки
Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 16:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
(861)213-19-83
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
v.poponov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попонов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223111Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пультов делегата для оснащения студий ВСК
Начальная цена
517 381,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского,36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 8.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 16.000
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