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    Главная / Торги / Поставка ж/б плит

    Поставка ж/б плит

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223107Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223107

    Наименование закупки

    Поставка ж/б плит

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55028

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ж/б плит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 04:00 GMT +331.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223107Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ж/б плит

    Начальная цена

    805 423,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. Индустриальная, 47 УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем(Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД). Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная 1П60.19 6000х1870х140М"

    Кол-во: 32.000

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