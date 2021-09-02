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Наименование закупки
Поставка дизельного масла для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 15:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 4012 61-64-86
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
i.eliseeva@kld.gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елисеева Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного масла для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 06:30 GMT +302.09.2021 06:3002.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223093Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного масла для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г.Холмск ул.Лесозаводская 159, до дверей склада ООО "Газпром флот", территория морского порта, пропуск заказывается за сутки, склад работает пн-пт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до дверей Заказчика) организует и оплачивает Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 12.000
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