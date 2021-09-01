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    Главная / Торги / Поставка материалов для металлизации труб для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Моршанское ЛПУМГ"

    Поставка материалов для металлизации труб для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Моршанское ЛПУМГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223083Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223083

    Наименование закупки

    Поставка материалов для металлизации труб для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Моршанское ЛПУМГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 12:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    2-14-20

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    s.karabanov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карабанов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для металлизации труб для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Моршанское ЛПУМГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223083Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для металлизации труб для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Моршанское ЛПУМГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, Российская Федерация, 393714, Тамбовская область, Первомайский район, село Старосеславино, улица Полевая, дом 35Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки прДоставка товара осуществляется Поставщиком или уполномоченным им лицом автомобильным транспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставщик обязан не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поставки (отгрузки) товара письменно уведомить об этом покупателя с указанием наименования и количества товара, вида и количества транспортных средств. Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132) или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.1. Договора. Поставщик обязан осуществить поставку товара в последней декаде месяца, но не позднее 30.11.2021. Договор заключается в виде электронного документа с применением квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока круглого сечения алюминиевая АД1 D3.0ММ ГОСТ 14838-78 на катушках 300ММ"

    Кол-во: 1650.000

    "Позиция 2"

    "Пудра алюминиевая пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95"

    Кол-во: 50.000

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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