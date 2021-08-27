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    Главная / Торги / 01104-2021-1176 зажим натяжной, муфта, талреп

    01104-2021-1176 зажим натяжной, муфта, талреп

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223082Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223082

    Наименование закупки

    01104-2021-1176 зажим натяжной, муфта, талреп

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:29

    Документация процедуры

    Владимир_реквизиты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01104-2021-1176 зажим натяжной, муфта, талреп

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 16:00 GMT +327.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223082Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01104-2021-1176 зажим натяжной, муфта, талреп

    Начальная цена

    107 302,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, г.Владимир, ул.Гастелло,д.23аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера оптическая трубопроводная Связьстройдеталь КОТ-2-ССД 110104-00034 полиэтилен среднего давления 6 патрубков 1070x1070x495мм -40...+60°C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Труба ЗПТ ПЭ63 d=40 х 3,5 мм - ТС - Ч"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Муфта компрессионная соединительная Связьстройдеталь 110605-00125 40мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Зажим натяжной спиральный Связьстройдеталь 2435 НСО-4-9/11.5К 130801-00758 для крепления кабеля самонесущего 9...11.5мм 4кН"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Зажим поддерживающий спиральный ПСО-4-9.0/11.5 сталь 9...11.5мм 4кН"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Зажим натяжной спиральный НСО-6-12/13.6К(К-12) для крепления кабеля самонесущего 12...13.6мм 6кН"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Зажим поддерживающий спиральный 2967 ПСО-6-11.8/13.8 сталь 11.8...13.8мм 6кН с коуш-кольцом"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Талреп крюк-кольцо М12 DIN1480"

    Кол-во: 20.000

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