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    Главная / Торги / Поставка песка строительного

    Поставка песка строительного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223069

    Наименование закупки

    Поставка песка строительного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:11

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_песок.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 427-09-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergei.Monakhov@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Монахов Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка песка строительного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 13:00 GMT +307.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка строительного

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская обл., г. Королёв, ул. Богомолова, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней, а если Поставщик является СМСП – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД, при наличии счета от Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный"

    Кол-во: 37.000

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