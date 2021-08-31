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Наименование закупки
Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 15:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 953 106-40-73
Факс
Адрес электронной почты
anton.grishko@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришко Антон Владимироваич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223066Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Краснодар ул. Красная, д.59 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту поставки товара в течении 7 календарных дней, на основании выставленных в ЭДО документов на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 1.000
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