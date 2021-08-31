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    Главная / Торги / Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional

    Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223066Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223066

    Наименование закупки

    Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 953 106-40-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    anton.grishko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришко Антон Владимироваич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223066Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT Intel Core i7-1160G7 4 ядра 2.1ГГц LPDDR4X 16Гбайт SSD 1024Гбайт 13" Windows 10 Professional

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Краснодар ул. Красная, д.59 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки товара в течении 7 календарных дней, на основании выставленных в ЭДО документов на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen1 20UN005TRT."

    Кол-во: 1.000

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