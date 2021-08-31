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    Главная / Торги / Поставка поверочных газовых смесей

    Поставка поверочных газовых смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223060Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223060

    Наименование закупки

    Поставка поверочных газовых смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка поверочных газовых смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223060Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поверочных газовых смесей

    Начальная цена

    228 570,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 50 (Пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10362-2013 ИПГ-16 1 разряд гелий [He] (0.5 %) + водород [H2] (0.15 %) + кислород [O2] (0.05 %) + азот [N2] (8 %) + диоксид углерода [CO2] (0.01 %) + этан [C2H6] (4 %) + пропан [C3H8] (1.5 %) + 2-метилпропан (изобутан) [i-C4H10] (0.2 %) + н-бутан [C4H10] (0.4 %) + 2,2-диметилпропан (неопентан) [neo-C5H12] (0.001 %) + 2-метилбутан (изопентан) [i-C5H12] (0.07 %) + н-пентан [C5H12] (0.07 %) + н-гексан [C6H14] (0.02 %) + бензол [C6H6] (0.005 %) + н-гептан [C7H16] (0.01 %) + толуол (метилбензол) [C7H8] (0.003 %) + н-октан [C8H18] (0.007 %) + н-нонан [C9H20] (0.003 %) + н-декан [C10H22] (0.001 %) + метан [CH4] (ост.)(мол. доля) баллон: LUXFER [алюминий, 10 ДМ3], вентиль: W27.8 Сп21,8 LH [латунь, левая резьба, DIN 1] (в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008; P.изб.=35КГС/СМ2)), баллон покупателя на обмен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10538-2014 2 разряд сероводород [H2S] (10 mg/m3) + карбонилсульфид [COS] (10 mg/m3) + метантиол [CH3SH] (10 mg/m3) + этантиол [C2H5SH] (10 mg/m3) + диметилсульфид [C2H6S] (10 mg/m3) + дисульфид углерода [CS2] (10 mg/m3) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (10 mg/m3) + 2-метил-2-пропантиол (трет-бутантиол) [tert-C4H9SH] (10 mg/m3) + 1-пропантиол [C3H7SH] (10 mg/m3) + метилэтилсульфид [C3H8S] (10 mg/m3) + 2-бутантиол (втор-бутантиол) [sec-C4H9SH] (10 mg/m3) + 2-метил-1-пропантиол (изобутантиол) [i-C4H9SH] (10 mg/m3) + диэтилсульфид [C4H10S] (10 mg/m3) + 1-бутантиол [C4H9SH] (10 mg/m3) + тиолан (тетрагидротиофен) [C4H8S] (10 mg/m3) + гелий [He] (ост.) баллон: LUXFER [алюминий, 5ДМ3], вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6], баллон покупателя на обмен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10538-2014 2 разряд сероводород [H2S] (40 mg/m3) + карбонилсульфид [COS] (40 mg/m3) + метантиол [CH3SH] (40 mg/m3) + этантиол [C2H5SH] (40 mg/m3) + диметилсульфид [C2H6S] (40 mg/m3) + дисульфид углерода [CS2] (40 mg/m3) + 2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH] (40 mg/m3) + 2-метил-2-пропантиол (трет-бутантиол) [tert-C4H9SH] (40 mg/m3) + 1-пропантиол [C3H7SH] (40 mg/m3) + метилэтилсульфид [C3H8S] (40 mg/m3) + 2-бутантиол (втор-бутантиол) [sec-C4H9SH] (40 mg/m3) + 2-метил-1-пропантиол (изобутантиол) [i-C4H9SH] (40 mg/m3) + диэтилсульфид [C4H10S] (40 mg/m3) + 1-бутантиол [C4H9SH] (40 mg/m3) + тиолан (тетрагидротиофен) [C4H8S] (40 mg/m3) + гелий [He] (ост.) баллон: LUXFER [алюминий, 5ДМ3], вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6], баллон покупателя на обмен"

    Кол-во: 1.000

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