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    Главная / Торги / Поставка изолирующих муфт для ПЭН объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Поставка изолирующих муфт для ПЭН объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223053Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223053

    Наименование закупки

    Поставка изолирующих муфт для ПЭН объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 10:00

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ_.docx

    Приложение_Спецификация.xlsx

    Задание__Заказчика..xlsx

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Памятка_для_оператора_ЭДО.pdf

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Goncharova-GG@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Галина Гениевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изолирующих муфт для ПЭН объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223053Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изолирующих муфт для ПЭН объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Начальная цена

    118 321,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: 412191, Саратовская область, р-н Татищевский, тер. Идолгское МО, 3,5км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-57-9.8-У СпецПротект 007/109 с искроразрядником HGS100Ex или ГСР100Ex ОЛ №1829.001.П.0/0.1264-ИОС.ОЛ7 ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-1.6-У СпецПротект 007/109 с искроразрядником HGS100Ex или ГСР100Ex ОЛ №1829.001.П.0/0.1264-ИОС.ОЛ6 ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

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