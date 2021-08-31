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    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223051Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223051

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:10

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки__МТР_новый__3_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 85146 7-10-74

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    sev@ast.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соляниченко Евгений Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223051Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Начальная цена

    518 587,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, ООО «Газпромтранс» Астраханский филиал, Российская Федерация, 416168 Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет, 413 километр трассы Волгоград – Астрахань (12 ОП РЗ 12Р 001) *, 3 километр от КПП СЗЗ АГПЗ** «Тайга-1», станция «Серная», здание «Транспортного управления».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания документа, подтверждающего факт исполнения обязательств обеими Сторонами при наличии выставленной счет - фактуры, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры (в случае, если Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, формулировки в отношении выставления счетов-фактур исключаются). Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в счете на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрододержатель сварочный ЭД-500А 500А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Электрод сварочный ЭАНО-24 АНО-21-4 3ММ 1КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Электрод сварочный ЦНИИН-4 4ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Электрод сварочный ЦЛ-11 3ММ 5КГ ГОСТ 9466-75"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Электрод сварочный ЦЛ-11 4ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Набор Набор газосварщика КГС-1 универсальный малый для сварки и резки комплектация: 4 сварочных наконечника, вставной резак, набор для прочистки сопел входное соединение М16х1.5, кейс металлический, рабочий газ пропан, ацетилен, метан, свариваемая толщина-0.5-10ММ, толщина разрезаемого металла-11602ММ 310х70х260ММ 2.365КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Резак пропановый РС-3П 3-200ММ SN96978"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Клемма заземления МКЗ-50 Корд 500А"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 9"

    "Электрод сварочный АНО-21 4ММ 1КГ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 10"

    "Электрод сварочный ЭАНО-24 АНО-21-4 3ММ 1КГ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Электрод сварочный ЛБ-52TRU 3ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Электрод сварочный ЛБ-52TRU 4ММ ГОСТ 9466, ГОСТ 9467"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Электрододержатель сварочный ЭД-50 500А"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 14"

    "Электрод сварочный УОНИ 13/45 3ММ ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 ООО СЗСМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Электрод сварочный ЦЧ-4 3ММ ГОСТ 9466-75 ТУ 1272-006-11040008-16"

    Кол-во: 5.000

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