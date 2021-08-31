Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания документа, подтверждающего факт исполнения обязательств обеими Сторонами при наличии выставленной счет - фактуры, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры (в случае, если Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, формулировки в отношении выставления счетов-фактур исключаются). Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в счете на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.