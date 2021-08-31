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Наименование закупки
Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 15:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 85146 7-10-74
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
sev@ast.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соляниченко Евгений Вадимович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223051Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного оборудования для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.
Начальная цена
518 587,49
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, ООО «Газпромтранс» Астраханский филиал, Российская Федерация, 416168 Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет, 413 километр трассы Волгоград – Астрахань (12 ОП РЗ 12Р 001) *, 3 километр от КПП СЗЗ АГПЗ** «Тайга-1», станция «Серная», здание «Транспортного управления».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания документа, подтверждающего факт исполнения обязательств обеими Сторонами при наличии выставленной счет - фактуры, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры (в случае, если Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, формулировки в отношении выставления счетов-фактур исключаются). Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в счете на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 3.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
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