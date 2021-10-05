www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка соли технической
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 15:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Контактный телефон
+7 499 427-09-59
Факс
Адрес электронной почты
Sergei.Monakhov@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Монахов Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соли технической
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.10.2021 13:00 GMT +305.10.2021 13:0005.10.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223049Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соли технической
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская обл., г. Королёв, ул. Богомолова, д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней, а если Поставщик является СМСП – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД, при наличии счета от Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Кол-во: 1000.000
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