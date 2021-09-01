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    Главная / Торги / Поставка реагентов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка реагентов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223047Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223047

    Наименование закупки

    Поставка реагентов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:00

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реагентов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223047Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    34 480,37

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Воровского, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кальций хлористый безводный, гранулы Ч"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Натрий хлористый ЧДА 99.9ПРОЦ 1кг"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 12.5СМ 100ШТ 7-42651"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Мурексид ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Хромовый темно-синий ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 6"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА 0.05КГ ТУ 6-09-5171-84"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стандарт-титр рН-метрии 3 разряда (набор из шести значений pH)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Трилон Б 0.1н ТУ 2642-001-56278322-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Калий хромовокислый ХЧ ГОСТ 4459-75"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 10"

    "Реактив химический Серебро азотнокислое ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 11"

    "Перекись водорода (мед) 36-38ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Бумага pH 0...14 1.09535.0001 Мерк"

    Кол-во: 3.000

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