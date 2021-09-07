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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 09:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 8216 79-19-94
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Evgeniy.Kirushev.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирушев Евгений Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223046Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д.58Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту выполнения работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Кол-во: 1.000
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