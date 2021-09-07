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    Главная / Торги / Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58

    Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223046Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223046

    Наименование закупки

    Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 09:59

    Документация процедуры

    техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 8216 79-19-94

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Evgeniy.Kirushev.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирушев Евгений Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223046Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д.58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту выполнения работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонтно-строительные работы по адресу: Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, дом 58"

    Кол-во: 1.000

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