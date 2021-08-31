www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка календарей согласно спецификации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 14:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-47
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Липатова Лариса Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка календарей согласно спецификации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223038Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка календарей согласно спецификации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, стр. 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП-в течении 15 рабочих дней с момента поставки).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Кол-во: 1150.000
Кол-во: 250.000
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