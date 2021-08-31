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    Главная / Торги / Поставка календарей согласно спецификации

    Поставка календарей согласно спецификации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223038Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223038

    Наименование закупки

    Поставка календарей согласно спецификации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 14:59

    Документация процедуры

    Поставка_календарей_согласно_спецификации.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка календарей согласно спецификации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223038Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка календарей согласно спецификации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, стр. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП-в течении 15 рабочих дней с момента поставки).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный квартальный трехчастный на 3-х пружинах 340х240ММ картон кашированный 2ММ лайнер 200Г/М2 4+0, 1 и 2 подложки 340х225ММ, лайнер-мелованная 200Г, 4+0, матовая ламинация, магнитное поле, 3 подложка 340х270ММ 4+0, картон кашированный 2ММ, лайнер-мелованная 200Г, 4+0, матовая ламинация, индивидуальная календарная сетка 340х206ММ, бумага мелованная 115Г/М2, усиленный индивидуальный магнитный курсор ООО "Газпром трансгаз Самара""

    Кол-во: 1150.000

    "Позиция 2"

    "Календарь настольный перекидной 210х120ММ бумага мелованная глянцевая 150Г/М2 4+4 7ЛИСТ подложка 210х340ММ, 1 полоса, картон кашированный 2ММ, лайнер-мелованная 200Г, 4+0, матовая ламинация, подборка, скрепление"

    Кол-во: 250.000

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