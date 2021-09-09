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    Главная / Торги / Поставка фильтров очистки воды, оборудования для очистки воды

    Поставка фильтров очистки воды, оборудования для очистки воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223026Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223026

    Наименование закупки

    Поставка фильтров очистки воды, оборудования для очистки воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 17:02

    Документация процедуры

    Проект_договора__1_.docx

    ТЗ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров очистки воды, оборудования для очистки воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223026Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров очистки воды, оборудования для очистки воды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Внуковская , д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения договора. Безналичная оплата, аванс не предусмотрен

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж механической очистки холодной воды АКВА ПРО РР-10SL-5"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Сменная кассета «Стандарт 4»"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Мембрана Гейзер ULP-3012-300 GPD Geyser"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр-картридж ВВ10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр-картридж ВВ10"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Картридж ГЕЙЗЕР PYP/S 10 - 20SL"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Погружной ультрафиолетовый модуль (стерилизатор воды) ECO - PRO 3S-12"

    Кол-во: 1.000

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