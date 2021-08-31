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    Главная / Торги / Поставка сухих строительных смесей

    Поставка сухих строительных смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223023Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223023

    Наименование закупки

    Поставка сухих строительных смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55120

    Факс

    Адрес электронной почты

    ZaharikovaOA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарикова Олеся Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сухих строительных смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 04:00 GMT +331.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223023Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сухих строительных смесей

    Начальная цена

    857 456,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургут ул.Индустриальная 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатлевка гипсовая Knauf Fugen 25КГ бумажный мешок"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 2"

    "Цемент М 500 ЦЕМ I (ПЦ-500 Д0) 42.5 Б мешок 50КГ ГОСТ 10178-85 ООО Сибирский цемент Россия"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 3"

    "Шпатлевка гипсовая Knauf Rotband Finish белая 30КГ бумажный мешок 13042904"

    Кол-во: 103.000

    "Позиция 4"

    "Шпатлевка Bergauf Finish Zement 20КГ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Ровнитель для пола суперфинишный Ветонит 3000 20"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 6"

    "Шпатлевка финишная Weber Vetonit LR+ 20КГ мешок"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Шпатлевка для пола Weber Vetonit Vetonit 5000 25КГ"

    Кол-во: 1106.000

    "Позиция 8"

    "Клей плиточный смесь сухая Ceresit СМ-16 (С2 Т Е) серый 25КГ бумажный мешок"

    Кол-во: 231.000

    "Позиция 9"

    "Затирка с противогрибковым эффектом для заполнения швов керамических и каменных облицовок Ceresit CE 33 comfort 1-5ММ белая 01 5КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Клей плиточный профессиональный Paleta MB 53 (С1) серый 25КГ бумажный мешок"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Затирка Ceresit CE 33 comfort 1-5ММ серый 07 5КГ"

    Кол-во: 41.000

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    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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