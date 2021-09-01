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Наименование закупки
Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 10:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812)6130197
Факс
Адрес электронной почты
UVFedorovykh@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоровых Ульяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223022Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"
Начальная цена
999 999,99
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, 162002, Вологодская обл, г. Грязовец, ул. 1-я Завокзальная, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставленная партия Продукции оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
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