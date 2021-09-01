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    Главная / Торги / Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223022Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223022

    Наименование закупки

    Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 10:39

    Документация процедуры

    0381.009.001.Р.0002.623.0002.3213.000_ТХ.ОЛ3.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)6130197

    Факс

    Адрес электронной почты

    UVFedorovykh@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоровых Ульяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223022Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Резервуара аварийного для подземной установки для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    999 999,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 162002, Вологодская обл, г. Грязовец, ул. 1-я Завокзальная, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резервуар аварийный ГКК 10-4-2000 для подземной установки 10М3 У люк замерный ЛЗ-150 -1ШТ, ппатрубок приема DN=80ММ-1ШТ, зачистная труба DN=80ММ -1ШТ, труба дыхательная DN=50ММ-1ШТ, совмещенный дыхательный клапан DN 50ММ СМДК-50 -1ШТ, огнепреградитель DN100, в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиями ОЛ 0381.009.001.Р.0002.623...0002.3213.000-ТХ ОЛ3 Изм.1"

    Кол-во: 1.000

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