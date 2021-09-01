www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка жалюзи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 14:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-25-80
Факс
Адрес электронной почты
Daria.Alekseykina@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексейкина Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жалюзи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223018Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жалюзи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
, Москва, территория АО «Международный аэропорт «Внуково»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12. Срок оплаты указывается не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства;
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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