Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12. Срок оплаты указывается не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства;