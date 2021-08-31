Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка термопреобразователей для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка термопреобразователей для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:2031.08.2021 09:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223017Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223017

    Наименование закупки

    Поставка термопреобразователей для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 17:50

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термопреобразователей для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:20 GMT +331.08.2021 09:2031.08.2021 09:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223017Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термопреобразователей для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    168 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго", 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, Чаяндинское НГКМ, площадка ВЗиС 73км (УКПГ-3)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом термопреобразователь имеет возможность смены термозонда -50...+1300ГРАД ЦЕЛЬС 20ММ 630ММ в составе изделия микропроцессорный преобразователь 4...20МА ТПУ 0304-/М1-Н АГ14+PGM/t5570Д1/0…1300/Б/-/-/ ТП-2388/2БГ/ТХА(К)/-/630/20/-/-/-/ГП ТУ 4227-062-13282997-04 ООО НПП "ЭЛЕМЕР""

    Кол-во: 8.000

    Позвонить