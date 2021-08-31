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    Главная / Торги / Поставка гигиенических принадлежностей для гостей комплекса

    Поставка гигиенических принадлежностей для гостей комплекса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223013Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223013

    Наименование закупки

    Поставка гигиенических принадлежностей для гостей комплекса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 14:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гигиенических принадлежностей для гостей комплекса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223013Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гигиенических принадлежностей для гостей комплекса

    Начальная цена

    916 695,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30% стоимости оплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, оставшаяся часть стоимости товара выплачивается в срок не позднее 5 рабочих дней с момента передачи товара, поставка в течение одного дня с момента получения заявки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для бритья 5 звезд станок+крем в тубе 8Г картон белый Кристалл Борд С1S 250Г/М2, лак печатный матовый, с логотипом (тиснение фольгой, серебро) ООО "САСПАК""

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Мыло туалетное круглое Saspack 5 звезд экстра 30Г в плиссе-гофре BOPP 20мкр (жемчужная), с наклейкой (30ММ, лак глянец, белого цвета, тиснение фольгой, серебро)"

    Кол-во: 7500.000

    "Позиция 3"

    "Шапочка для душа с логотипом Saspack 5 звезд белый/серебро OPP, нанесение текста фольгой картон Кристалл Борд С1S 250Г/М2, лак печатный матовый"

    Кол-во: 7500.000

    "Позиция 4"

    "Гель для душа Saspack 5 звезд 30МЛ Pantone PMS 331 прозрачный флакон с логотипом (нанесение наклейка прозрачная высечка, плоское тиснение, цвет серебряный), крышка белая"

    Кол-во: 7500.000

    "Позиция 5"

    "Набор зубной 5 звезд зубная щетка белая 16СМ, зубная паста splat 5Г в тубе картон белый Кристалл Борд С1S 250Г/М2, лак печатный матовый, с логотипом (тиснение фольгой, серебро) ООО "САСПАК""

    Кол-во: 7500.000

    "Позиция 6"

    "Лосьон увлажняющий Saspack 5 звезд плотный, средняя консистенция белый 30МЛ прозрачный флакон с логотипом (нанесение наклейка прозрачная высечка, плоское тиснение, цвет серебряный), крышка белая с отдушкой"

    Кол-во: 7500.000

    "Позиция 7"

    "Шампунь Saspack 5 звезд Copacabana №14322/G флакон прозрачный с логотипом (наклейка прозрачная высечка, плоское тиснение, цвет серебряный), крышка белая 30МЛ Pantone PMS"

    Кол-во: 7500.000

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