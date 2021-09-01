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Наименование закупки
Поставка листа кровельного для нужд КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 15:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-09-75
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
grechishkin.rv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гречишкин Роман Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листа кровельного для нужд КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 06:00 GMT +301.09.2021 06:0001.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223011Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листа кровельного для нужд КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Начальная цена
565 675,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, 683031, РФ, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Вулканная 51, строение 1, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - Камчатское газопромысловое управлениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 312.500
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