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    Главная / Торги / Закупка лестниц и стремянок для Калининграда

    Закупка лестниц и стремянок для Калининграда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223007Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223007

    Наименование закупки

    Закупка лестниц и стремянок для Калининграда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8182)

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Marina.Sokovnina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Марина Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка лестниц и стремянок для Калининграда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223007Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лестниц и стремянок для Калининграда

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236039, г. Калининград, ул. Багратиона, д. 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 7 к.д,после поставки.Стомость доставки оплачивает поставщик.Работа только по ЭДО!!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стремянка диэлектрическая Луч ССВ-1.8ТШ-К40П стеклопластик 1м 1 секция 4 ступени"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Стремянка Krause corda 5+4+4+5 085078 алюминий 1.5м шарнирная 4 секции 18 ступеней"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Лестница универсальная Krause Corda 3x14 010452 10.8м алюминий 3 секции 42 ступени"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Лестница выдвижная, трехсекционная Krause Corda 3x8 010384 4.5м алюминий 3 секции 24 ступени"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стремянка диэлектрическая Луч ССВ-2.2ТШ-К40П стеклопластик 1.4м с вертикальной опорой 1 секция 6 ступеней"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Стремянка диэлектрическая Луч ССВ-2.7ТШ-К55П стеклопластик 1.9м с вертикальной опорой 1 секция 8 ступеней"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Лестница выдвижная, трехсекционная Krause Corda 3x7 010377 2.95...5.1м алюминий 3 секции 21 ступень"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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