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    Главная / Торги / Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 04:3031.08.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223004Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223004

    Наименование закупки

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:05

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ.doc

    Задание_заказчика_поставка_кондитерских_изделий.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3952 25-81-59 доб. 2132

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mozhenkova@gazprompitanie38.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моженкова Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 04:30 GMT +331.08.2021 04:3031.08.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223004Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    446 109,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 664011, Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, д.14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка товара 1 раз в неделю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батончик шоколадный Mars 50Г"

    Кол-во: 864.000

    "Позиция 2"

    "Батончик шоколадный Snickers 50.5Г"

    Кол-во: 1728.000

    "Позиция 3"

    "Вафли Рот Фронт Коровка с шоколадной начинкой 150Г мягкая упаковка Россия"

    Кол-во: 226.000

    "Позиция 4"

    "Драже M&M's Арахис 45Г 160ШТ"

    Кол-во: 384.000

    "Позиция 5"

    "Конфеты ирис Красный Октябрь Кис кис молочный 250Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Карамель Рот Фронт Барбарис 250Г Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Карамель глазированная Рот Фронт Москвичка 250Г Россия"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 8"

    "Карамель леденцовая Рот Фронт Взлет 250Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Батончик шоколадный Bounty 55Г"

    Кол-во: 768.000

    "Позиция 10"

    "Конфеты Рот Фронт Любимая коровка с молочной начинкой 250Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Конфеты Красный Октябрь Грильяжные мягкий грильяж 200Г"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 12"

    "Конфеты желейные Красный Октябрь барбарисовый вкус 250Г Россия"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 13"

    "Конфеты желейные Красный Октябрь Клубника со сливками 250Г"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 14"

    "Конфеты шоколадные Рот Фронт Птичье молоко сливочно-ванильное 225Г Россия"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 15"

    "Конфеты Бабаевский Вдохновение 250Г"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 16"

    "Конфеты шоколадные Красный Октябрь Ласточка 250Г Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Конфеты шоколадные Бабаевский Оригинальные с фундуком и какао 200Г"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 18"

    "Конфеты Красный Октябрь Toffee De Luxe классик карамель 250Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Батончик шоколадный Twix 55Г"

    Кол-во: 960.000

    "Позиция 20"

    "Пирожное бисквитное Orion Choco-Pie 180Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 21"

    "Пряники Ясная поляна Тульский с вареной сгущенкой 140Г Россия"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 22"

    "Пряники Тульский с фруктовой начинкой 140Г ОАО Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" Россия"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 23"

    "Рулет бисквитный Рот Фронт Аленка со вкусом молочного шоколада 200Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Шоколад горький 70% какао Россия щедрая душа Российский 90Г ГОСТ 31721-2012"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 25"

    "Шоколад темный 41% какао Россия щедрая душа Российский 90Г ГОСТ 31721-2012"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 26"

    "Шоколад молочный с фундуком и изюмом Нестле Россия - щедрая душа 90Г"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 27"

    "Шоколад темный с помадно-сливочной начинкой Бабаевский 50Г"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 28"

    "Шоколад темный с шоколадной начинкой Бабаевский 50Г"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 29"

    "Резинка жевательная Орбит Белоснежный нежная мята 13.6Г"

    Кол-во: 330.000

    "Позиция 30"

    "Конфеты батончик Рот Фронт шоколадно-сливочный вкус 250Г Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 31"

    "Конфеты батончик Рот Фронт 250Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 32"

    "Шоколад молочный с фундуком Alpen Gold 85Г"

    Кол-во: 340.000

    "Позиция 33"

    "Шоколад молочный с фундуком и изюмом Alpen Gold 85Г"

    Кол-во: 340.000

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