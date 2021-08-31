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    Главная / Торги / Поставка товаров для гостей

    Поставка товаров для гостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223003Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223003

    Наименование закупки

    Поставка товаров для гостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 14:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для гостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223003Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для гостей

    Начальная цена

    942 915,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30% стоимости оплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, оставшаяся часть стоимости товара выплачивается в срок не позднее 5 рабочих дней с момента передачи товара, поставка в течение одного дня с момента получения заявки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тапочки махровые открытый мыс 5ММ ЭВА 200Г/М2"

    Кол-во: 7500.000

    "Позиция 2"

    "Мочалка банная губка круглая 5 звезд люфа картон белый Кристалл Борд С1S 250Г/М2, лак печатный матовый, с логотипом тиснение фольгой, серебро ООО "САСПАК""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Набор косметический 5 звезд ватные диски, ватные палочки, пилочка для ногтей картон белый Кристалл Борд С1S 250Г/М2, лак печатный матовый, с логотипом (тиснение фольгой, серебро) ООО "САСПАК""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 4"

    "Набор швейный Saspack 5 звезд в упаковке с клапаном из картона белого Кристалл Борд С1S 250Г/М2, лак печатный матовый, с логотипом тиснение фольгой, серебро нитки 6 цветов, 2 пуговицы, иголка, булавка"

    Кол-во: 500.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
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