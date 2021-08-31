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    Главная / Торги / Поставка моющих, дезинфицирующих средств в сентябре 2021г.

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в сентябре 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 13:3031.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222996Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222996

    Наименование закупки

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в сентябре 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Юридический адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Почтовый адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Контактный телефон

    +7 83162 5-41-80

    Факс

    +7 83162 5-13-31

    Адрес электронной почты

    semdomint@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сахаров Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в сентябре 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 13:30 GMT +331.08.2021 13:3031.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222996Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в сентябре 2021г.

    Начальная цена

    256 456,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты. доставки: Поставщик информирует Заказчика о сроках ,необходимых для исполнения заказа.В случае не поставки товара в срок до 10.09.2021г. включительно, заказ будет отменен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Адрес местонахождения

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сода кальцинированная 0.6КГ пачка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Отбеливатель порошок БОС 300Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Отбеливатель гель Белизна 1000МЛ Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 1.1Л; ДМ³ бутылка с ручкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Порошок стиральный Миф Expert автомат 15КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Бумага туалетная на втулке Сотка рулон однослойная серая 54М"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Сода 3 эффект 0.48КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Средство дезинфицирующее Ника-Хлор дезинфицирующее средство гранулы 1Л ООО НПФ Геникс Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Освежитель воздуха спрей Chirton После дождя 300МЛ Г ШТ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 10"

    "Отбеливатель Чистин Персоль Супер 250Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Средство моющее Mr. Proper Лимон для пола и стен 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Мыло туалетное 100Г в обертке ГОСТ 28546-2002"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 14"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные SFM High Risk латекс синий M неопудренные 25ПАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Мешки для мусора особо прочные ПНД 30Л 12МКМ 25ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Мешки для мусора с завязками ПНД 60Л 14МКМ 20ШТ ГОСТ Р 51720-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Средство для борьбы с бытовыми насекомыми Лента от мух Диптера"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 18"

    "Средство дезинфицирующее Ника Экстра М дезинфицирующее средство с моющим эффектом жидкий концентрат 5Л ООО НПФ Геникс Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Мешки для мусора Лайма ПНД 120Л 14МКМ 70x110СМ черные 10ШТ рулон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Мыло жидкое туалетное Help 500МЛ с дозатором"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Рыжий кот оранжевые латексные XL"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Перчатки хозяйственные резиновые OptiLine латексные M"

    Кол-во: 50.000

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