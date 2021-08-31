Поставка моющих, дезинфицирующих средств в сентябре 2021г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты. доставки: Поставщик информирует Заказчика о сроках ,необходимых для исполнения заказа.В случае не поставки товара в срок до 10.09.2021г. включительно, заказ будет отменен.