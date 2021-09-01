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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Hyndai В199МТ178, С861МН70, Renault В395ВО799, Nissan В715ВУ750, Komatsu 7505НТ77, 3493НЕ77, Kamaz Х158МЕ750, MAN А250НК199, Iveco Х810АТ777

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Hyndai В199МТ178, С861МН70, Renault В395ВО799, Nissan В715ВУ750, Komatsu 7505НТ77, 3493НЕ77, Kamaz Х158МЕ750, MAN А250НК199, Iveco Х810АТ777

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222992Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222992

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Hyndai В199МТ178, С861МН70, Renault В395ВО799, Nissan В715ВУ750, Komatsu 7505НТ77, 3493НЕ77, Kamaz Х158МЕ750, MAN А250НК199, Iveco Х810АТ777

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 14:12

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Hyndai В199МТ178, С861МН70, Renault В395ВО799, Nissan В715ВУ750, Komatsu 7505НТ77, 3493НЕ77, Kamaz Х158МЕ750, MAN А250НК199, Iveco Х810АТ777

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 15:00 GMT +301.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222992Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Hyndai В199МТ178, С861МН70, Renault В395ВО799, Nissan В715ВУ750, Komatsu 7505НТ77, 3493НЕ77, Kamaz Х158МЕ750, MAN А250НК199, Iveco Х810АТ777

    Начальная цена

    298 961,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фиксатор молдинга 877153K000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Фиксатор молдинга 877153V000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Фиксатор молдинга 877583L000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Фиксатор молдинга порога 87767B1000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Наклейка антигравийная задняя правая 84221B1000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дверь задняя правая Hyundai-Kia 77004B1000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Накладка двери уплотнительная 83165B1000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Уплотнитель двери Hyundai, Kia 83140B1000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Уплотнитель двери Hyundai, Kia 83185B1000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Заглушка обшивки двери 8339733000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Фиксатор крепления подкрылка 865952T500 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Молдинг двери задней правой 83860B1010 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Диск тормозной передний 517124H500 Hyundai-Kia"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Диск тормозной задний 584114H300 Hyundai-Kia"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Колодки тормозные передние 581014HA50 Hyundai, Kia"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Колодки тормозные стояночного тормоза 583504HA00 Hyundai, Kia"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Колодки тормозные задние 583024HA50 Hyundai, Kia"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный 281134H000 Hyundai Kia"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Фильтр салона воздушный 976174H000 Hyundai/Kia"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Фильтр масляный 263104A010 Hyndai-Kia"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Трубка кондиционера 92 44 038 67R Renault"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Клипса крепления переднего брызговика 77 03 081 127 Renault"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Колодки тормозные дисковые передние 41 06 047 75R Renault"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Подшипник опоры амортизатора 54325-JA00A Nissan"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Опора амортизатора переднего 54320-JN01A Nissan"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Рычаг передний левый 54501-JN00C Nissan"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Колодки тормозные дисковые задние D4M60-9N00B Nissan"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Комплект пластин задних тормозных колодок установочный D4080-1KD0A Nissan"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Щетка стеклоочистителя 418-926-3950 Komatsu"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Наконечник рулевой тяги Komatsu левый 3ВА-24-71310"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Наконечник рулевой тяги Komatsu правый 3ВА-24-71320"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Палец тяги рулевой 3ЕВ-24-51281 Komatsu"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Проставка пальца рулевого цилиндра 3ЕА-24-42230 Komatsu"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Труба выхлопная глушителя правая КАМАЗ-4326 4326-1203013-41"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Кран тормозной главный 81.52130-6275 MAN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Фильтр турбокомпрессора воздушный 2996238 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Фильтр топливный грубой очистки 2997374 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Фильтр-осушитель 2992261 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Фильтр масляный 2992544 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Фильтр салона воздушный 2995964 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Фильтр воздушный сменный 2996126 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 2995711 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Фильтр топливный грубой очистки 2997378 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Фильтр масляный 5801592277 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Фильтр-осушитель 2992261 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Фильтр салона воздушный 2995964 Iveco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Фильтр воздушный сменный 2996157 Iveco"

    Кол-во: 1.000

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