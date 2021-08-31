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    Главная / Торги / Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222984Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222984

    Наименование закупки

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 13:19

    Документация процедуры

    Проект_Договора.doc

    Оренбургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_кондитерских_изделий.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222984Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондитерских изделий для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    428 089,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вафли Невский кондитер Сливочная Му 1000Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Печенье сахарное Конти Арте с шоколадно-сливочным ароматом 4000Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Печенье песочное Конти Шанталь Тарталетки с шоколадным вкусом 4000Г картонная упаковка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Торт вафельный Konti Мамулин торт классический 0.22КГ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 5"

    "Торт вафельный Konti Мамулин торт с фундуком 0.23КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Торт вафельный Konti Мамулин торт со сгущённым молоком 0.22КГ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 7"

    "Рулет бисквитный Konti клубника со сливками 200Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Крекер Konti Do! Mini с кукурузой 110Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Крекер Konti Dolci Mini с маком 110Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Крекер Konti Life с тыквой 130Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Крекер Konti Do! Mini с томатом 130Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Печенье затяжное Конти Веселое чаепитие 400Г"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 13"

    "Печенье затяжное Конти Timi с какао 130Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Печенье затяжное Конти Timi сливочное 130Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Печенье сливочное Дымка Карамельное 150Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Печенье сэндвич Конти Супер-Контик какао 150Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 17"

    "Десерт Konti Bonjour со вкусом лайма 232Г картонная коробка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 18"

    "Конфеты шоколадные Конти Belissimo Classico со вкусом шоколада кремовые 255Г картонная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Конфеты шоколадные Конти Esfero мягкая нуга с арахисом в мягкой карамели 112Г картонная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Конфеты шоколадные Конти Amour нуга/карамель 150Г картонная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Карамель молочная Конти Сеньорита клубника со вкусом сливок 250Г пакет"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Конфеты суфлейные Конти Сладкое созвучие со вкусом апельсина с шоколадом 220Г пакет"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 23"

    "Конфеты Конти Brasilica с нугой 250Г флоу-пак"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Конфеты пралине Конти Шоколадные истории Джек с вафельной крошкой 250Г флоу-пак"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Конфеты шоколадные Конти Княжеские пралиновые 200Г флоу-пак"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 26"

    "Конфеты шоколадные Конти Крем-Йогурт со вкусом вишни-черешни 240Г флоу-пак"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 27"

    "Конфеты кремовые Конти Mone со вкусом молочного трюфеля 200Г флоу-пак"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Конфеты шоколадные Конти Ронни вафельные 1000Г флоу-пак"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Конфеты кремовые Конти Mone со вкусом молочного трюфеля 1000Г флоу-пак"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Конфеты помадные Конти Timi Mix Toffee 1000Г флоу-пак"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Карамель Конти Фруктовая радуга дюшес 250Г пакет"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 32"

    "Вафли Невский кондитер Сливочная Му со сливочным вкусом 120Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 33"

    "Вафли Невский кондитер Сливочная Му со вкусом топленого молока 120Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 34"

    "Вафли мини Varfetto со вкусом карамели 125Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 35"

    "Печенье сдобное Дымка Крендель сливочный со вкусом сливок 225Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Печенье глазированное Дымка Для кофе 350Г пакет"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 37"

    "Пирожное Дымка Пироженка шоколадный десерт 100Г пакет Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 38"

    "Пирожное Дымка Царское чаепитие с суфле 160Г пакет Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 39"

    "Печенье сдобное Дымка Здрава с овсяными хлопьями 230Г пакет"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 40"

    "Печенье сдобное Дымка Здрава 235Г пакет"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 41"

    "Сушки маленькие Дымка с маком 200Г пакет"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 42"

    "Печенье затяжное Дымка Молочная деревушка на сгущенном молоке 90Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 43"

    "Печенье сахарное Дымка Слободка шахматная без добавок 50Г пакет"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 44"

    "Печенье затяжное Дымка Мария 300Г"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 45"

    "Печенье затяжное Дымка Ленинградское 350Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 46"

    "Печенье сдобное Дымка Курабье с малиновым джемом 270Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 47"

    "Печенье сдобное Дымка Кольцо с орехом 225Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 48"

    "Печенье сахарное Дымка Творожное 260Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 49"

    "Печенье сдобное Дымка Домашние вафельки на сливочном масле 235Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 50"

    "Зефир мини КФ Нева Ванильный 1500Г с ароматом ванили"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Крекер Здрава Французский прованс льняные семечки, кунжут 200Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 52"

    "Конфеты ирис Дымка сливочный 255Г флоу-пак"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 53"

    "Конфеты ирис Дымка молочно-ореховый 240Г флоу-пак"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 54"

    "Вафли Дымка Пломбир с жировыми начинками 200Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 55"

    "Вафли Дымка К кофе со вкусом топленого молока 200Г пакет"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 56"

    "Вафли Дымка Веселая коровка со вкусом сгущенного молока 150Г пакет"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 57"

    "Печенье сахарное Нева Невское чаепитие 100Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 58"

    "Набор конфет Самарский кондитер Весна 195Г фруктовое ассорти фиолетовая картонная коробка"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 59"

    "Набор конфет Самарский кондитер Волжские зори 230Г шоколадное ассорти картонная упаковка"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 60"

    "Конфеты Самарский кондитер абрикос в шоколаде с грецким орехом 240Г картонная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 61"

    "Конфеты шоколадные Невский кондитер Темная ночь помадные 300Г пакет"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 62"

    "Конфеты шоколадные Невский кондитер Рома+Машка помадные 200Г пакет"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 63"

    "Шоколад горький 55% какао Победа Классический 90Г бумажная обертка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 64"

    "Шоколад молочный 25% какао Победа Классический 90Г бумажная обертка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 65"

    "Шоколад молочный с кусочками лесного ореха Победа Мишки в лесу 100Г бумажная обертка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 66"

    "Шоколад молочный с молоком и вафельной крошкой Победа Мишки в лесу 80Г бумажная обертка"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 67"

    "Шоколад горький 72% какао Победа Классический 100Г бумажная обертка"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 68"

    "Конфеты вафельные Победа с шоколадной начинкой в горьком шоколаде 45Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 69"

    "Рулет бисквитный Невский Кондитер Сливочная МУ со сливочным вкусом 145Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 70"

    "Рулет бисквитный Невский кондитер Рулевой с вареной сгущенкой 145Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 71"

    "Печенье сахарное Конти Умка с шоколадным вкусом 1800Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 72"

    "Печенье сахарное Дымка Творожное 4500Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Печенье сахарное Дымка Юбилейная песенка 3450Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 74"

    "Печенье сахарное Дымка Топленое молоко 3700Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 75"

    "Печенье сахарное Дымка К кофе со вкусом топленого молока 2900Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 76"

    "Вафли Дымка Домашние вафельки с малиновой начинкой 3800Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 77"

    "Вафли Дымка Домашние вафельки с апельсиновой начинкой 3800Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 78"

    "Вафли Дымка Домашние вафельки на сливочном масле 3500Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 79"

    "Сушки маленькие Дымка 2100Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 80"

    "Печенье сдобное Дымка Овсяное с кусочками шоколада 2600Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 81"

    "Печенье песочное Дымка Кольцо с семенами льна и кунжута 2400Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 82"

    "Крекер Дымка Кремделисс с клубничной начинкой 3100Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 83"

    "Конфеты фруктовые Самарский кондитер Рио-Рио ассорти из измельчённых фруктов и ягод 130Г картонная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 84"

    "Печенье сдобное Дымка Кольцо с орехом 2400Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 85"

    "Печенье сдобное Дымка Задумка крем/вареная сгущенка 200Г 24ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 86"

    "Печенье сахарное Дымка Со сгущенкой 310Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 87"

    "Печенье сахарное Дымка Для кофе 335Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 88"

    "Вафли КИО Вареная сгущенка 200Г 33ШТ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 89"

    "Зефир Нева Ванильный 3500Г с ароматом ванили"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 90"

    "Зефир Doni Zefironi Ассорти 1000Г с ароматом манго,дыни, банана и мандарина"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 91"

    "Конфеты глазированные Невский кондитер Хитмикс с арахисом и клюквой 500Г 5ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 92"

    "Печенье сдобное КИО Сливочное 4500Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 93"

    "Печенье глазированное Дымка Кружевные палочки 3000Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 94"

    "Печенье глазированное Дымка Зебряшки 3300Г"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 95"

    "Печенье сдобное КИО К кофе люкс 4500Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 96"

    "Сушки Дымка Крошечная 2200Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 97"

    "Карамель Конти Золотая птичка с молочной начинкой 250Г 27ШТ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 98"

    "Печенье глазированное Конти Супер-Контик шоколадный вкус 100Г 30ШТ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 99"

    "Печенье глазированное Конти Супер-Контик со сгущенным молоком 50Г 90ШТ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 100"

    "Печенье глазированное Конти Арте 180Г 18ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 101"

    "Печенье сэндвич Конти День и ночь ванильное"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 102"

    "Печенье глазированное Конти День и ночь с шоколадом 148Г мягкая упаковка 18ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 103"

    "Торт бисквитный Конти клубнично-сливочный 0.35КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 104"

    "Конфеты Конти Золотая лилия 200Г 27ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 105"

    "Конфеты Конти Конти-Мусс молоко 240Г 18ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 106"

    "Конфеты Конти Тими сливки 155Г мягкая упаковка 18ШТ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 107"

    "Конфеты желейные Конти Живинка клубника с йогуртом 1000Г 8ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 108"

    "Конфеты желейные Конти Живинка со вкусом дыни 250Г 18ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 109"

    "Конфеты желейные Конти Живинка со вкусом арбуза 250Г 18ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 110"

    "Конфеты Конти Крем-Йогурт со вкусом ягод 240Г мягкая упаковка 18ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 111"

    "Конфеты Конти Triksi с печеньем в мягкой карамели 1000Г 4ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 112"

    "Конфеты Конти Шоколадные истории "Джек" вафельные 520Г 14ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 113"

    "Конфеты Конти Сладкое созвучие смородина с пломбиром 220Г 18ШТ"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 114"

    "Набор Konti Золотая лилия 258Г коробка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 115"

    "Набор Merletto 150Г с орехами коробка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 116"

    "Набор Konti Ассорти 235Г молочный шоколад коробка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 117"

    "Крекер Konti Do! Mini с сыром 130Г 12ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 118"

    "Крекер Konti Do! Mini с кунжутом 110Г 12ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 119"

    "Батончик шоколадный Конти-Рус Energy арахис в мягкой карамели 40Г 24ШТ"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 120"

    "Батончик шоколадный Мерлетто Я в шоколаде какао-нуга 40Г 24ШТ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 121"

    "Батончик шоколадный Activefit Молочный шоколад злаковый 33Г 24ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 122"

    "Батончик шоколадный Мерлетто Я в шоколаде воздушный рис 40Г 24ШТ"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 123"

    "Батончик шоколадный Конти Шокотель темный шоколад с начинкой крем-молоко 50Г 25ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 124"

    "Батончик шоколадный Конти Шокотель темный шоколад с начинкой крем-шоколад 50Г 25ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 125"

    "Пирожное десерт Konti Bonjour клубника со сливками 29Г бокс 27ШТ"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 126"

    "Пирожное десерт Konti Bonjour глинтвейн с малиной 232Г картонная коробка 9ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 127"

    "Пирожное десерт Konti Bonjour классика 232Г картонная коробка 9ШТ"

    Кол-во: 20.000

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ОЗОН"
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    Поставка хлебобулочных и кондитерских изделий
    Поставка хлебобулочных и кондитерских изделий
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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    500 000
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    Оренбургская область
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