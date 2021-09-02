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    Главная / Торги / Поставка батарей аккумуляторных

    Поставка батарей аккумуляторных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 07:3002.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222976Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222976

    Наименование закупки

    Поставка батарей аккумуляторных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 13:26

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР__НДС.DOC

    Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР__НДС.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-01-27

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    s.podkina@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подкина Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка батарей аккумуляторных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 07:30 GMT +302.09.2021 07:3002.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222976Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка батарей аккумуляторных

    Начальная цена

    728 156,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 15.12.2021 - 31.12.2021

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная стационарная Volta ST12-5 AGM 12В 5А.Ч FASTON (зажим) 6.35ММ 90х70х101ММ 1.8КГ"

    Кол-во: 400.000

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