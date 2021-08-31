Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток

    Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222970

    Наименование закупки

    Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 13:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    филиал ПАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Екатеринбурге
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-24

    Факс

    +7 343 359-79-34

    Адрес электронной почты

    I.Pleshev@su.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плещев Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 22:00 GMT +331.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток

    Начальная цена

    2 092 705,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт. Ленина 50Б; г. Сургут, ул. Производственная 24; г. Югорск, ул. Гастелло 12; г. Тюмень, ул. Ямская, д. 35А; г. Краснотурьинск, 96 квартал, Краснотурьинское лесничество, Карпинского лесхоза, Краснотурьинское ЛПУМГ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет средств поставщика и включена в стоимость товара. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при условии выставления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская одноразовая нетканый материал трехслойная на резинках голубая"

    Кол-во: 486850.000

    "Позиция 2"

    "Перчатки одноразовые виниловые 1 пара"

    Кол-во: 121650.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 264823
    Поставка полиграфической продукции
    Поставка полиграфической продукции
    264823
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 264519
    Поставка табличек, пиктограмм, лент, поручней для обеспечения доступа инвалидам
    Поставка табличек, пиктограмм, лент, поручней для обеспечения доступа инвалидам
    264519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    119 488
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264249
    Поставка доски почета и информационных табличек для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"
    Поставка доски почета и информационных табличек для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"
    264249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    48 310
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 261014
    Поставка номерных пломб и проволоки пломбировочной
    Поставка номерных пломб и проволоки пломбировочной
    261014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 260351
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных материалов
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных...
    260351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 84338
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО...
    84338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    54 145
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Астраханская область
    Все регионы
    Астраханская область, Оренбургская область, Тюменская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 84368
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО...
    84368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    254 800
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Астраханская область
    Все регионы
    Астраханская область, Оренбургская область, Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить