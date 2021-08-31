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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 13:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Контактный телефон
+7 343 359-79-24
Факс
+7 343 359-79-34
Адрес электронной почты
I.Pleshev@su.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плещев Иван Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 22:00 GMT +331.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222970Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских масок и одноразовых медицинских перчаток
Начальная цена
2 092 705,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт. Ленина 50Б; г. Сургут, ул. Производственная 24; г. Югорск, ул. Гастелло 12; г. Тюмень, ул. Ямская, д. 35А; г. Краснотурьинск, 96 квартал, Краснотурьинское лесничество, Карпинского лесхоза, Краснотурьинское ЛПУМГ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка за счет средств поставщика и включена в стоимость товара. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при условии выставления счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
"Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Кол-во: 486850.000
Кол-во: 121650.000
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