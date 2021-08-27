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    Главная / Торги / Линолеум в Ростовский филиал ПАО Ростелеком.

    Линолеум в Ростовский филиал ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222959Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222959

    Наименование закупки

    Линолеум в Ростовский филиал ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 13:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Линолеум в Ростовский филиал ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222959Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Линолеум в Ростовский филиал ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    30 897,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,ул.Волкова,9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет 100% через 7 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линолеум Tarkett ACCZENT PRO Aspect 2 (4м)"

    Кол-во: 62.800

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