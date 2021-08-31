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    Главная / Торги / Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году

    Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222957Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222957

    Наименование закупки

    Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 12:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Контактный телефон

    +7 34271 3-77-41

    Факс

    Адрес электронной почты

    pantyukhinasi@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПАНТЮХИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222957Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году

    Начальная цена

    92 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Кунгур, Русское поле, Сибирский тракт, 4км.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав всасывающий В-1-75-У 6м 75ММ 6М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Рукав всасывающий В-1-125-У 4м 125ММ 4М"

    Кол-во: 10.000

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