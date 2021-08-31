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Наименование закупки
Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 12:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Почтовый адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Контактный телефон
+7 34271 3-77-41
Факс
Адрес электронной почты
pantyukhinasi@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПАНТЮХИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222957Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напорно-всасывающих рукавов для нужд УАВР №2 в 2021 году
Начальная цена
92 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Кунгур, Русское поле, Сибирский тракт, 4км.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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