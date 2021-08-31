Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка электрики

    Закупка электрики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222956Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222956

    Наименование закупки

    Закупка электрики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 12:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 977 802-09-29

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    podvislov_ia@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвислов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электрики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222956Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электрики

    Начальная цена

    153 594,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Москвоская область, г. Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Товарной накладной. В стоимость входит доставка до г. Щелково (ул. Московская 77Б). Доставка в течении 30 к/дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический модульный ABB SH201L 16А C IP20 230В 1P 4.5КА УХЛ3.1 2CDS241001R0164"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический ABB SH201L 2CDS241001R0204 20А C 220В 1P 4.5КА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический ABB SH201L C25 1P 2CDS241001R0254"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический модульный ABB SH201L 32А C IP20 230В 1P 4.5КА УХЛ3.1 2CDS241001R0324"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ABB SH201L 2CDS241001R0404 40А C 220В 1P 4.5КА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический ABB SH201L 2CDS241001R0504 50А C 220В 1P 4.5КА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический ABB C 25А SH203L 3P 4.5КА 2CDS243001R0254"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический ABB SH203L C32 32А C 4.5КА 2CDS243001R0324"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Автомат дифференциальный ABB 16А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Реле контроля обрыва и чередования фаз ABB CM-PFS.S 3 фазы 3х200-500 AC 109х30х97ММ 1SVR730824R9300"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Реле времени на включение ABB E234CT-ERD 24...240В 1 переключающийся контакт 0.05С-100Ч 8А IP20 17.5х70х58ММ 1SVR500100R0000"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Батарейка щелочная Energizer Max AA LR6 1.5В"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Батарейка щелочная Energizer Max Plus AAA LR03 1.5В BL4"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Элемент питания литиевый Energizer Lithium CR2032"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Батарейка щелочная Energizer Max 6LR61"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 262552
    Элемент питания, баллон газовый и др. тмц_ г. Калининград
    Элемент питания, баллон газовый и др. тмц_ г. Калининград
    262552
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264003
    Поставка оборудования и расходных материалов для сан.узлов
    Поставка оборудования и расходных материалов для сан.узлов
    264003
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 264606
    Поставка канцелярских пренадлежностей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Сочи (Только для СМСП)
    Поставка канцелярских пренадлежностей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Сочи...
    264606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262195
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    262195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Ценовой запрос № 262399
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий...
    262399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    267 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263903
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    263903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77579
    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"
    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"
    77579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    54 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить