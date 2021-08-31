Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со спецификацией в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора