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    Главная / Торги / Поставка электроприводов для шторного карниза

    Поставка электроприводов для шторного карниза

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222935Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222935

    Наименование закупки

    Поставка электроприводов для шторного карниза

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 12:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.voroshilov@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошилов Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроприводов для шторного карниза

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222935Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроприводов для шторного карниза

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со спецификацией в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электропривод для шторного карниза, совместим с Dry Contact управлением Somfy Glydea 60e DCT 3-х проводной кабель 1.5М нагрузка до 60КГ"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
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