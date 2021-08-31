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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка электроприводов для шторного карниза
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 12:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-16-28
Факс
Адрес электронной почты
a.voroshilov@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошилов Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроприводов для шторного карниза
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222935Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроприводов для шторного карниза
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со спецификацией в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 2.000
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