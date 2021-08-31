Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара по настоящему договору осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и фактической поставки Товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры