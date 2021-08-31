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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка телевизоров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 12:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-99-64
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
agaev-ny@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агаев Назыр Юсупбекович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телевизоров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222931Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телевизоров
Начальная цена
210 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, 367030, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, Тупик 3-й Хаджи Булача, дом 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара по настоящему договору осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и фактической поставки Товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Кол-во: 7.000
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