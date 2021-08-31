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    Главная / Торги / Поставка геодезических марок, якорей и знаков для нужд Московского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка геодезических марок, якорей и знаков для нужд Московского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222927Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222927

    Наименование закупки

    Поставка геодезических марок, якорей и знаков для нужд Московского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 12:23

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка геодезических марок, якорей и знаков для нужд Московского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222927Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геодезических марок, якорей и знаков для нужд Московского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    173 749,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, 450077, г. Уфа, ул Ленина, д.5, кор.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие Винтовой якорь на трубу D60ММ 120-150ММ ст3"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Марка геодезическая 10хR10ММ привариваемая к трубе D70ММ сталь 20 маркировка четырехзначная, нумерация начинается с ГПП 1461, ГПП 1462 и далее"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Табличка информационная 150х200ММ металл 2ММ серый приваренная к уголку 25х25х3, покрытие грунт ГФ-021, столбик высотой 1200ММ"

    Кол-во: 200.000

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