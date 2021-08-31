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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка огнетушителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 11:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 495 719-24-88
Факс
Адрес электронной почты
g.eremov@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремов Григорий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка огнетушителей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 11:30 GMT +331.08.2021 11:3031.08.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222885Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнетушителей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки Товара в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры или УПД.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
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