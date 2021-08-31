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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей

    Поставка огнетушителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:3031.08.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222885Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222885

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 11:11

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ЭТП_ГПБ_26.08.2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-24-88

    Факс

    Адрес электронной почты

    g.eremov@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремов Григорий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка огнетушителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 11:30 GMT +331.08.2021 11:3031.08.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222885Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры или УПД.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель порошковый переносной ОП-4(з) 2А 55ВСЕ АВСЕ 4КГ 3М 10С 5.61КГ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель порошковый ОП-25(з) 10А 233В АВСЕ 25КГ 6М 20С 36КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-2 Л 1.90КГ 2М ВСЕ 218х108х520ММ 7.5КГ 6С ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-3 4.02Л 3КГ 3М ВСЕ ММ 10.5КГ 8С"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-10 55В Л 10КГ М 1200х370х470ММ 35КГ С ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 2.000

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