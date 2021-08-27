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    Главная / Торги / СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала

    СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 06:0027.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222883Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222883

    Наименование закупки

    СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 11:07

    Документация процедуры

    КП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 58262

    Факс

    Адрес электронной почты

    OleynikovaAN@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олейникова Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 06:00 GMT +327.08.2021 06:0027.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222883Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала

    Начальная цена

    299 475,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск , пер. Производственный, 12шРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "материалы для инсталяционных работ"

    Кол-во: 1.000

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