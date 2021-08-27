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Наименование закупки
СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 11:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 58262
Факс
Адрес электронной почты
OleynikovaAN@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олейникова Алла Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 06:00 GMT +327.08.2021 06:0027.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222883Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРОЧНАЯ ПОСТАВКА- материалов для инсталяционных работ для Хабаровского филиала
Начальная цена
299 475,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, г. Хабаровск , пер. Производственный, 12шРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
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