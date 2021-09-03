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    Главная / Торги / Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222881Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222881

    Наименование закупки

    Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 12:45

    Документация процедуры

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Памятка_для_оператора_ЭДО.pdf

    Проект_договора_КИМ.docx

    Приложение_1_Спецификация_металл.xlsx

    Задание_Заказчика_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Goncharova-GG@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Галина Гениевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222881Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Начальная цена

    914 815,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной просечно-вытяжной ПВ 406 Ст3пс 4х1000х2500ММ ТУ У 27.1-25484714-001-2002 ПАО НЛМК"

    Кол-во: 0.309

    "Позиция 2"

    "Лист оцинкованный ОЦ Б-ПН-НО ОН-КР-1 1250х2500х0.5ММ ГОСТ 14918-80 ГОСТ 19904-90 Северсталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ 408 Ст0 4х1000х2500ММ ТУ 36.26-001-39382940-05 ПАО НЛМК"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 4"

    "Лист стальной просечно-вытяжной ПВ 506 Ст3 5х1000х3000ММ ТУ 5262-001-57099372-001-2002 ПАО НЛМК"

    Кол-во: 0.196

    "Позиция 5"

    "Полоса стальная горячекатаная 4х20ММ СтЗ ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 5.776

    "Позиция 6"

    "Круг стальной горячекатаный 18ММ Ст3сп ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006 Северсталь"

    Кол-во: 0.318

    "Позиция 7"

    "Лист оцинкованный ОЦ Zn140 08пс/сп 0.55х1250х2500ММ ГОСТ 14918-80 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.189

    "Позиция 8"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5ММ Ст3сп ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ""

    Кол-во: 0.925

    "Позиция 9"

    "Швеллер стальной горячекатаный 16П ст3пс ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 0.304

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