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Наименование закупки
Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 12:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Контактный телефон
+7 8452 30-68-73
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Goncharova-GG@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Галина Гениевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222881Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проката металла для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Начальная цена
914 815,92
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Кол-во: 0.309
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.500
Кол-во: 0.196
Кол-во: 5.776
Кол-во: 0.318
Кол-во: 0.189
Кол-во: 0.925
Кол-во: 0.304
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