www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка переводников для Ноябрьского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 10:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка переводников для Ноябрьского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 06:00 GMT +331.08.2021 06:0031.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222879Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка переводников для Ноябрьского УИРС
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, Иркутская область, пгт. Магистральный, ул. Вокзальная, д. 13. В строке грузополучатель указать: ООО «Строительно-Транспортная Компания» (в соответствии с договором оказания услуг № 20/733-Р от 01.10.2020). Конечный грузополучатель: филиал Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» адрес: Российская Федерация, 629800, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, улица Изыскателей, дом 53, КПП 890503001Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.