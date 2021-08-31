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    Главная / Торги / Поставка жалюзи

    Поставка жалюзи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222878

    Наименование закупки

    Поставка жалюзи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 11:06

    Документация процедуры

    Технические_характеристики.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-25-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    Daria.Alekseykina@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексейкина Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жалюзи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жалюзи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    , Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12. Срок оплаты указывается не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые (цвет в ассортименте)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Лайн (цвет в ассортименте)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Магнолия (цвет в ассортименте)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Блэкаут (цвет в ассортименте)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Жалюзи вертикальные мультифактурные 3-х слойные (Бали, Рио) (цвет в ассортименте)"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    07.12.2018 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
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