www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 10:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.pyshkin@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пышкин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 07:30 GMT +331.08.2021 07:3031.08.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222864Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Начальная цена
416 899,43
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, Геофизиков, 25АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 55.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.