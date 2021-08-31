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    Главная / Торги / Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 07:3031.08.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222864Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222864

    Наименование закупки

    Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 10:39

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_поставку_товара.doc

    Закупочная_документация_для_ЭТП_ГПБ.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.pyshkin@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пышкин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 07:30 GMT +331.08.2021 07:3031.08.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222864Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    416 899,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, Геофизиков, 25АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Группа поршневая для бензопилы MS-361 Stihl 11350201202"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Крышка цилиндра Stihl 361 11350801602"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Крышка топливного бака для Stihl MS 181-880 00003500533"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Крышка топливного бака для Stihl MS 181-880 00003500533"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Колено бензопилы Stihl 361 11351412200"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Червяк маслонасоса для Stihl MS 341, 361, 440, 441, 460, 461 11286407112"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Барабан стартера для Stihl MS 261, 271, 290, 310, 390, 311, 391, 340, 341, 360, 361, 362, 440, 441, 460, 461 11281950400"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Глушитель для Stihl MS 341, 361 11351400650"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Звездочка для Stihl MS 341, 361, 362, 440, 441, 460 STD 7-7 венец 3/8" 11280071000"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Крышка цилиндра Stihl 361 11350801602"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Корпус воздушного фильтра для Stihl MS 341, 361 11351202700"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Нагнетатель ручной масла Lubeworks 17211006 8Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Дополнительное оборудование для бензобура Нож DDE сменный для шнека 150ММ IceDK-150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Брусок абразивный двусторонний Stayer 200 180/320 3572-20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Уплотнение загрузочного люка для стиральной машины Вязьма ЛО-10 Л10.25.00.003-03"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Набор метчиков и плашек JTC-5214 М6-М24 51ШТ 9XC пластиковый бокс"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Плашка круглая 9ХС ХВСГ М30х2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Метчик машинно-ручной 2620-1941 М30х2 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Хомут универсальный червячный ХВАТ Д 110/130ММ оцинкованная сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Хомут Norma Torro 25х40/9С7W1 ГОСТ 28191-88"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Хомут червячный 35-50 /9С7W1 35-50ММ 9ММ сталь Norma"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Хомут с червячной резьбой Norma Torro 40-60/9С7 40х60ММ W2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Хомут Norma 60-80w1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Хомут с червячной резьбой Norma Torro 40-60/9С7 40х60ММ W2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Хомут Norma 70-90 9ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Хомут Norma 80-100/9 W1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Хомут червячный Norma Torro 100-120/12 сталь оцинкованная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Хомут червячный Norma Torro 120-140/9-W1 120-140ММ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Хомут червячный Norma Torro 130-150/12C7-W1 130-150ММ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Труба профильная 30х30ММ 1.5ММ С245 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 31"

    "Труба профильная 50х50ММ 2ММ 6М Ст3сп ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 32"

    "Муфта соединительная 25ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Компонент пиротехнических средств Заряд №3 для ракетницы 17ММ резьба М8/ патрон- алюминий/ дальность видимости не менее 1КМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Стеллаж складской СТФУ 1084-1.8 металл серый 180КГ 1800х1000х800ММ 4 п"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Стеллаж складской MS Hard металл серый 200КГ 2000х1000х500ММ 8 полок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Стеллаж складской МКФ 18914-2.0 металл светло-серый/синий 300КГ 2000х1830х910ММ 4 полки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Тепловентилятор электрический Тропик ТПЦ-2 2КВТ ТЭН 2 450М3/Ч 220В 267х305х371ММ 5.5КГ с терморегулятором ТУ 3468-001-33666665-99 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Средство сигнальное Фальшфейер красного огня Ф-3К 0.29КГ 220ММ 38ММ 60С"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 39"

    "Клей универсальный водостойкий теплостойкий Henkel Момент 88 30МЛ туба"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Шлем Lazer BREVA Snow LX (Z-Line) снегоходный поликарбонат/наполнитель EPS черный металик фиксация микрометрическая"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 41"

    "Палатка кемпинговая RockLand Discoverer 3+ 3 местная полиэстер (75D 195Т)/ полиэстер (Tafetta 185Т)/ стеклопластик 3900х2300х1400ММ 2тамбура, навес, москтиная сетка, внутренние карманы, штормовые оттяжки, подвесные полки каркас-внутренний, геометрия-полусфера, входов / комнат-3/1 5.1КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Палатка Лотос-3 Универсал 3 местная ПВХ 2700х2500х1800ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Сани ПГД-2500 с пластиковыми накладками для снегохода Буран 2500х750ММ 200КГ прицепное устройство с демпфером"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Емкость круглая Rockforce для слива отработанного масла и технических жидкостей пластиковая 380х380х110ММ 6Л RF-9T3704"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 45"

    "Тренажер-манекен взрослого пострадавшего Александр-03 для отработки приемов сердечно-легочной реанимации голова, торс со светозвуковым индикатором М4007"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Контейнер медицинский одноразовый для сбора органических отходов класса А 6000МЛ полипропилен белый без педали, с наклейкой, ручка дугообразная, крышка герметичная ТУ 22.22.14-001-21109965-2017"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 47"

    "Контейнер медицинский одноразовый для сбора органических отходов класса Б 6000МЛ полипропилен желтый без педали, с наклейкой, ручка дугообразная, крышка герметичная ТУ 22.22.14-001-21109965-2017"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Контейнер медицинский одноразовый для сбора колющих отходов класс Б 6000МЛ полипропилен желтый без педали, с наклейкой, ручка дугообразная, крышка герметичная с иглосъемником ТУ 22.22.14-001-21109965-2017"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 49"

    "Холодильник Саратов 508 для временного хранения медицинских отходов 148Л 610х580х850ММ 35КГ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Грамота Почетная А4 бумага мелованная 230Г/М2 тиснение фольгой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 51"

    "Ежедневник недатированный Attache Agenda искусственная кожа твердая обложка синий бумага в линейку 148х218ММ А5 352СТР белый 308475"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Журнал регистрации входящих документов А4 картон бумага офсетная книжная ориентация 48ЛИСТ на скрепке"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Журнал регистрации исходящих документов А4 картон бумага офсетная книжная ориентация 48ЛИСТ на скрепке"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 54"

    "Книга Attache А4 клетка бумвинил бумага офсетная скрепка 96ЛИСТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 55"

    "Удостоверение 105х65ММ бумвинил красный тиснение золотом"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 56"

    "Шплинт 6.3х71ММ оцинкованный ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 55.000

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