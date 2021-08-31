Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

Поставка инструмента и запчастей для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

Цена договора и требования к обеспечению

Поставка в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

ГАЗПРОМ НЕДРА Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Группа поршневая для бензопилы MS-361 Stihl 11350201202" Кол-во: 4.000

"Позиция 2" "Крышка цилиндра Stihl 361 11350801602" Кол-во: 6.000

"Позиция 3" "Крышка топливного бака для Stihl MS 181-880 00003500533" Кол-во: 6.000

"Позиция 4" "Крышка топливного бака для Stihl MS 181-880 00003500533" Кол-во: 6.000

"Позиция 5" "Колено бензопилы Stihl 361 11351412200" Кол-во: 6.000

"Позиция 6" "Червяк маслонасоса для Stihl MS 341, 361, 440, 441, 460, 461 11286407112" Кол-во: 6.000

"Позиция 7" "Барабан стартера для Stihl MS 261, 271, 290, 310, 390, 311, 391, 340, 341, 360, 361, 362, 440, 441, 460, 461 11281950400" Кол-во: 4.000

"Позиция 8" "Глушитель для Stihl MS 341, 361 11351400650" Кол-во: 5.000

"Позиция 9" "Звездочка для Stihl MS 341, 361, 362, 440, 441, 460 STD 7-7 венец 3/8" 11280071000" Кол-во: 6.000

"Позиция 10" "Крышка цилиндра Stihl 361 11350801602" Кол-во: 6.000

"Позиция 11" "Корпус воздушного фильтра для Stihl MS 341, 361 11351202700" Кол-во: 6.000

"Позиция 12" "Нагнетатель ручной масла Lubeworks 17211006 8Л" Кол-во: 3.000

"Позиция 13" "Дополнительное оборудование для бензобура Нож DDE сменный для шнека 150ММ IceDK-150" Кол-во: 2.000

"Позиция 14" "Брусок абразивный двусторонний Stayer 200 180/320 3572-20" Кол-во: 3.000

"Позиция 15" "Уплотнение загрузочного люка для стиральной машины Вязьма ЛО-10 Л10.25.00.003-03" Кол-во: 2.000

"Позиция 16" "Набор метчиков и плашек JTC-5214 М6-М24 51ШТ 9XC пластиковый бокс" Кол-во: 3.000

"Позиция 17" "Плашка круглая 9ХС ХВСГ М30х2" Кол-во: 2.000

"Позиция 18" "Метчик машинно-ручной 2620-1941 М30х2 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 2.000

"Позиция 19" "Хомут универсальный червячный ХВАТ Д 110/130ММ оцинкованная сталь" Кол-во: 10.000

"Позиция 20" "Хомут Norma Torro 25х40/9С7W1 ГОСТ 28191-88" Кол-во: 10.000

"Позиция 21" "Хомут червячный 35-50 /9С7W1 35-50ММ 9ММ сталь Norma" Кол-во: 10.000

"Позиция 22" "Хомут с червячной резьбой Norma Torro 40-60/9С7 40х60ММ W2" Кол-во: 10.000

"Позиция 23" "Хомут Norma 60-80w1" Кол-во: 10.000

"Позиция 24" "Хомут с червячной резьбой Norma Torro 40-60/9С7 40х60ММ W2" Кол-во: 10.000

"Позиция 25" "Хомут Norma 70-90 9ММ" Кол-во: 10.000

"Позиция 26" "Хомут Norma 80-100/9 W1" Кол-во: 10.000

"Позиция 27" "Хомут червячный Norma Torro 100-120/12 сталь оцинкованная" Кол-во: 10.000

"Позиция 28" "Хомут червячный Norma Torro 120-140/9-W1 120-140ММ сталь оцинкованная" Кол-во: 10.000

"Позиция 29" "Хомут червячный Norma Torro 130-150/12C7-W1 130-150ММ сталь оцинкованная" Кол-во: 10.000

"Позиция 30" "Труба профильная 30х30ММ 1.5ММ С245 ГОСТ 8639-82" Кол-во: 60.000

"Позиция 31" "Труба профильная 50х50ММ 2ММ 6М Ст3сп ГОСТ 8639-82" Кол-во: 36.000

"Позиция 32" "Муфта соединительная 25ММ" Кол-во: 8.000

"Позиция 33" "Компонент пиротехнических средств Заряд №3 для ракетницы 17ММ резьба М8/ патрон- алюминий/ дальность видимости не менее 1КМ" Кол-во: 2.000

"Позиция 34" "Стеллаж складской СТФУ 1084-1.8 металл серый 180КГ 1800х1000х800ММ 4 п" Кол-во: 1.000

"Позиция 35" "Стеллаж складской MS Hard металл серый 200КГ 2000х1000х500ММ 8 полок" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Стеллаж складской МКФ 18914-2.0 металл светло-серый/синий 300КГ 2000х1830х910ММ 4 полки" Кол-во: 1.000

"Позиция 37" "Тепловентилятор электрический Тропик ТПЦ-2 2КВТ ТЭН 2 450М3/Ч 220В 267х305х371ММ 5.5КГ с терморегулятором ТУ 3468-001-33666665-99 Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 38" "Средство сигнальное Фальшфейер красного огня Ф-3К 0.29КГ 220ММ 38ММ 60С" Кол-во: 30.000

"Позиция 39" "Клей универсальный водостойкий теплостойкий Henkel Момент 88 30МЛ туба" Кол-во: 10.000

"Позиция 40" "Шлем Lazer BREVA Snow LX (Z-Line) снегоходный поликарбонат/наполнитель EPS черный металик фиксация микрометрическая" Кол-во: 7.000

"Позиция 41" "Палатка кемпинговая RockLand Discoverer 3+ 3 местная полиэстер (75D 195Т)/ полиэстер (Tafetta 185Т)/ стеклопластик 3900х2300х1400ММ 2тамбура, навес, москтиная сетка, внутренние карманы, штормовые оттяжки, подвесные полки каркас-внутренний, геометрия-полусфера, входов / комнат-3/1 5.1КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 42" "Палатка Лотос-3 Универсал 3 местная ПВХ 2700х2500х1800ММ" Кол-во: 1.000

"Позиция 43" "Сани ПГД-2500 с пластиковыми накладками для снегохода Буран 2500х750ММ 200КГ прицепное устройство с демпфером" Кол-во: 4.000

"Позиция 44" "Емкость круглая Rockforce для слива отработанного масла и технических жидкостей пластиковая 380х380х110ММ 6Л RF-9T3704" Кол-во: 9.000

"Позиция 45" "Тренажер-манекен взрослого пострадавшего Александр-03 для отработки приемов сердечно-легочной реанимации голова, торс со светозвуковым индикатором М4007" Кол-во: 3.000

"Позиция 46" "Контейнер медицинский одноразовый для сбора органических отходов класса А 6000МЛ полипропилен белый без педали, с наклейкой, ручка дугообразная, крышка герметичная ТУ 22.22.14-001-21109965-2017" Кол-во: 4.000

"Позиция 47" "Контейнер медицинский одноразовый для сбора органических отходов класса Б 6000МЛ полипропилен желтый без педали, с наклейкой, ручка дугообразная, крышка герметичная ТУ 22.22.14-001-21109965-2017" Кол-во: 4.000

"Позиция 48" "Контейнер медицинский одноразовый для сбора колющих отходов класс Б 6000МЛ полипропилен желтый без педали, с наклейкой, ручка дугообразная, крышка герметичная с иглосъемником ТУ 22.22.14-001-21109965-2017" Кол-во: 4.000

"Позиция 49" "Холодильник Саратов 508 для временного хранения медицинских отходов 148Л 610х580х850ММ 35КГ Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 50" "Грамота Почетная А4 бумага мелованная 230Г/М2 тиснение фольгой" Кол-во: 5.000

"Позиция 51" "Ежедневник недатированный Attache Agenda искусственная кожа твердая обложка синий бумага в линейку 148х218ММ А5 352СТР белый 308475" Кол-во: 2.000

"Позиция 52" "Журнал регистрации входящих документов А4 картон бумага офсетная книжная ориентация 48ЛИСТ на скрепке" Кол-во: 4.000

"Позиция 53" "Журнал регистрации исходящих документов А4 картон бумага офсетная книжная ориентация 48ЛИСТ на скрепке" Кол-во: 5.000

"Позиция 54" "Книга Attache А4 клетка бумвинил бумага офсетная скрепка 96ЛИСТ" Кол-во: 8.000

"Позиция 55" "Удостоверение 105х65ММ бумвинил красный тиснение золотом" Кол-во: 200.000