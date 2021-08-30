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    Главная / Торги / Муфты в Ростов

    Муфты в Ростов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222847Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222847

    Наименование закупки

    Муфты в Ростов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 10:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Муфты в Ростов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222847Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Муфты в Ростов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Ростовская обл, Аксайский р-н, п. Темерницкий, ул. Спортивная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта для кабелей связи одноконусная соединительная МССО-05 120101-00004"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Муфта для кабелей связи тупиковая МТ 36 120313-00019"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Муфта для кабелей связи защитная Связьстройдеталь МЧЗ 130104-00034"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Муфта-труба свинцовая двухконусная для кабелей связи 270мм 45мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Муфта для кабелей связи соединительная, удлиненная Связьстройдеталь С-50М 120136-00001"

    Кол-во: 2.000

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