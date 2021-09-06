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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка Торгово-промышленного оборудования (20221448)

    ТГСтаврополь Поставка Торгово-промышленного оборудования (20221448)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222819Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222819

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка Торгово-промышленного оборудования (20221448)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 11:30

    Документация процедуры

    Порядок_предоставления_преимущества_и_заключения_договоров_в_электронной_форме.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2021_ЭДО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка Торгово-промышленного оборудования (20221448)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222819Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка Торгово-промышленного оборудования (20221448)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора; доставка - за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол производственный пристенный разборный с бортом и полкой RESTOINOX СП-15/6-БН-ЭН 1500х600х850ММ металлик нержавеющая сталь Aisi 430/ ЛДСП Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Тележка платформенная с поворотной осью пневматические RUSKLAD ТПО 5 для перевозки грузов 700х1200х50ММ металл 450КГ 250ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Весы электронные Масса-К МК-15.2-А21 средний (III) 15КГ 2/5Г 340х245ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС 345х56х310ММ 5КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Весы электронные напольные МП 600 ВДА Ф-1 Гулливер 7 600КГ 100/200Г 600х800ММ 31.5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Полка для хранения настенная закрытая купе Hi Cold ПНК-10/4 нержавеющая сталь Aisi 430 металлик 1000х400х600ММ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Подтоварник сварная конструкция RESTOINOX ПТ-10/6/3 1000х600х300ММ нержавеющая сталь Aisi 430 Россия"

    Кол-во: 16.000

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