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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка дезинфицирующих салфеток Авансепт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 09:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-19
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
spiridonova@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова Надежда Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка дезинфицирующих салфеток Авансепт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 09:30 GMT +301.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222808Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка дезинфицирующих салфеток Авансепт
Начальная цена
100 651,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77Б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД. Доставка продукции в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 150.000
Кол-во: 72.000
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