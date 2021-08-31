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Наименование закупки
Поставка полумуфтынаружной для гидродинамического насоса ГДМ134-Е-30-350-К-55-УХЛ2 для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 09:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-36
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
lobanovkv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Константин Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полумуфтынаружной для гидродинамического насоса ГДМ134-Е-30-350-К-55-УХЛ2 для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 16:00 GMT +331.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222801Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полумуфтынаружной для гидродинамического насоса ГДМ134-Е-30-350-К-55-УХЛ2 для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Начальная цена
295 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, ул. Причальная , 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в течении 80 календарных дней, оплата на 15 рабочий день после постаки всей партии товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 1.000
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