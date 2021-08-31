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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 09:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 915 487-48-15
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
kristina.labeko@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бриш Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 03:00 GMT +331.08.2021 03:0031.08.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222800Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств
Начальная цена
179 180,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Приморский край м.р-н Надеждинский, с.п. Надеждинское, с. Вольно-Надеждинское, тер. ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг по проведению технического осмотра транспортных средств
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Кол-во: 35.000
Кол-во: 68.000
Кол-во: 2.000
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