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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств

    Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 03:0031.08.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222800Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222800

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 09:20

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_техосмотр_Последнее.rtf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 915 487-48-15

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    kristina.labeko@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бриш Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 03:00 GMT +331.08.2021 03:0031.08.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222800Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств

    Начальная цена

    179 180,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край м.р-н Надеждинский, с.п. Надеждинское, с. Вольно-Надеждинское, тер. ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг по проведению технического осмотра транспортных средств

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технический осмотр категория N3"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Технический осмотр категория 03, 04"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 3"

    "Технический осмотр категория М3"

    Кол-во: 2.000

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