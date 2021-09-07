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    Главная / Торги / ДЛО 4 позиции

    ДЛО 4 позиции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222799Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222799

    Наименование закупки

    ДЛО 4 позиции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-18-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksandrovaIA@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Александрова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ДЛО 4 позиции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222799Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДЛО 4 позиции

    Начальная цена

    694 028,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО "Газпром переработка" Управление по транспортировке жидких углеводородов, 629800, Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 8а, тел.(3496) 36-45-88, ИНН 1102054991, КПП 890503001, ОКПО 97152834, р/с 40702810600150000582 Ф-л Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный", г. Санкт-Петербург, БИК 044030827, к/с 30101810200000000827Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, срок оплаты за поставленные товары должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки продукции (подписания уполномоченным представителем Покупателя формы товарной накладной ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации." Стоимость оборудования необходимо указать с учетом транспортных затрат.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъединитель переменного тока трёхполюсный РЛК СЭЩ-2-II-10/400 10КВ 400А УХЛ1 покрытие узлов крепления-"горячий цинк", в комплекте: кронштейн для крепления, разъединители и кронштейн для крепления привода, кронштейны для крепления штыревых изоляторов, штыревые изоляторы, гибкая ошиновка и аппаратные зажимы ОЛ 304.1.2012-ЭС.ОЛ6"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Разрядник мультикамерный экранного типа РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001 6-10КВ для молниезащиты ТУ 3414-014-45533350-2015"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная PTK-BATTERY 12В 4.5А.Ч Т-1 91х71х100ММ 1.46КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-РВ-10/12.6/5/250 УХЛ1"

    Кол-во: 3.000

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