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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ДЛО 4 позиции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 09:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-18-69
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksandrovaIA@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александрова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДЛО 4 позиции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222799Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДЛО 4 позиции
Начальная цена
694 028,78
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ООО "Газпром переработка" Управление по транспортировке жидких углеводородов, 629800, Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 8а, тел.(3496) 36-45-88, ИНН 1102054991, КПП 890503001, ОКПО 97152834, р/с 40702810600150000582 Ф-л Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный", г. Санкт-Петербург, БИК 044030827, к/с 30101810200000000827Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, срок оплаты за поставленные товары должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки продукции (подписания уполномоченным представителем Покупателя формы товарной накладной ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации." Стоимость оборудования необходимо указать с учетом транспортных затрат.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 2.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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