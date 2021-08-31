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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к компьютерной оргтехнике (УСЛ 260)

    Поставка запасных частей к компьютерной оргтехнике (УСЛ 260)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222797Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222797

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к компьютерной оргтехнике (УСЛ 260)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 09:19

    Документация процедуры

    _Поставка_Покупатель_ГТУ_КИМ_публикация_ЦЗ.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    УПД.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к компьютерной оргтехнике (УСЛ 260)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222797Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к компьютерной оргтехнике (УСЛ 260)

    Начальная цена

    399 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Основной блок сканера для C72AEA08-U2T1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сканирующий модуль для C72AEA08-U2T1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пистолетная рукоять-держатель для C72AEA08-U2T1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Сенсорная панель для C72AEA08-U2T1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Этикетка Smartrac RFID Frog 3D M4D paper tags 53х53ММ бумага 2500ШТ/РУЛ"

    Кол-во: 3.000

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