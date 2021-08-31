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    Главная / Торги / Поставка инструментов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Поставка инструментов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222791Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222791

    Наименование закупки

    Поставка инструментов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 12:14

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки__МТР_новый__3_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 85146 7-10-74

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    sev@ast.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соляниченко Евгений Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструментов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222791Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Начальная цена

    877 198,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, ООО «Газпромтранс» Астраханский филиал, Российская Федерация, 416168 Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет, 413 километр трассы Волгоград – Астрахань (12 ОП РЗ 12Р 001) *, 3 километр от КПП СЗЗ АГПЗ** «Тайга-1», станция «Серная», здание «Транспортного управления».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставки: Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания документа, подтверждающего факт исполнения обязательств обеими Сторонами при наличии выставленной счет - фактуры, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры (в случае, если Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, формулировки в отношении выставления счетов-фактур исключаются). Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в счете на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пистолет РемоКолор пластик двухкомпонентная рукоятка 410х200х30 190ММ 23-7-015"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Тара специальная ведро искробезопасное АТЭКС-Инструмент бронза 280ММ 0.015М3 с крышкой U281A-1002"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Лопата совковая искробезопасная АТЭКС-Инструмент BeCu 420х250ММ 990ММ U198-1004"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Домкрат гидравлический ДУ35Г320 35Т 320ММ 108х165х486 ООО "КОМПАНИЯ ГИДРОСФЕРА""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Ключ трубный универсальный искробезопасный X-Spark 10-30ММ BeCu 250ММ 129С-1002"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Круг зачистной 1 Луга Extra 230х6х22.23ММ A24 R BF 80М/С"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 7"

    "Круг зачистной 1 Луга Extra 230х2.5х22.23ММ A30 S BF 80М/С"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 8"

    "Круг зачистной 41 Луга Extra 180х3х22.23ММ A24 S BF 80М/С"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Кабелерез Stayer Стандарт Мастер 600ММ 14ММ 2334-60"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Кисть малярная плоская Зубр Лазурь-Мастер 50ММ 2ДЮЙМ искусственная щетина деревянная ручка стальной бандаж 4-01009-050 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Лопата штыковая Зубр Мастер ЛСП сталь деревянный черенок 285х205ММ 1200ММ 39572"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Щетка 4-рядная Stayer Master стальная проволока 35020-4 ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Круг отрезной 41 125х2.5х22.23ММ F30 14А 39 BF М ОАО "ВАЗ""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Молоток слесарный квадратный боек Зубр Мастер 0.4КГ фиберглассовая рукоятка 20020-04"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Бокорез Rexant 12-4615-1 180ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Лопата совковая Grinda сталь деревянный черенок 280х230ММ 1420ММ 421825"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 17"

    "Лопата совковая с V-образной ручкой Зубр сталь стальной черенок 270х220ММ 1180ММ 39524"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 18"

    "Отвертка шлицевая HORTZ 118827 210х6х100ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Кувалда искробезопасная ВЕДО Рус 0.5КГ 310ММ рукоятка фибергласс/пластик NS191A-1002"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Кувалда искробезопасная ВЕДО Рус 2.3КГ 370ММ рукоятка фибергласс/пластик NS191A-1012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный АТЭКС-Инструмент 22х24ММ AlCu U145-2224"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Штангенциркуль нониусный SHAN ШЦ-1-150 0-150ММ 0.1ММ 40ММ 123640"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Лопата уборочная V-образная ручка Gigant пластиковая деревянный черенок 500х415ММ 1100ММ GWD09"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 24"

    "Кисть малярная плоская Зубр Универсал Стандарт 75ММ 3ДЮЙМ натуральная щетина деревянная ручка стальной бандаж 4-01001-075 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 25"

    "Кисть малярная плоская Зубр Универсал Мастер 50ММ 2ДЮЙМ натуральная щетина пластиковая ручка стальной бандаж 4-01011-050 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 26"

    "Бокорез с погружной изоляцией ВЕДО Рус WD503A-02 160ММ 1000В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Молоток слесарный квадратный боек ПроМлайн 0.4КГ деревянная рукоятка ПЛ0411104400"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Плоскогубцы комбинированные с диэлектрическими заливными рукоятками Промлайн 180ММ 1000В сталь CrV ПЛ0210105180"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Щетка 3-рядная Stayer Master стальная проволока 35015-3 ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Валик малярный Зубр Велюр Мастер велюр пластик 150ММ 4ММ 6ММ 02535-15"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Валик малярный Зубр Поролон Мастер поролон пластик 150ММ 20ММ 6ММ 02538-15"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Валик малярный Зубр Радуга искусственный мех 150ММ 14ММ 6ММ 0305-15"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 33"

    "Ключ гаечный рожковый двусторонний омедненный с открытым зевом КЗСМИ 24х27ММ Ц15хр.бцв"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Гайковерт ударный пневматический Sumake ST 5561 3/4" 5500ОБ/МИН 6.6БАР 340Л/МИН 949НМ 3.8КГ 39960"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Патрон токарный 3-х кулачковый с креплением на фланцевый конец шпинделя Белтапаз 3-250.81.144 тип 4/исполнение1 250ММ ГОСТ 26651"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Фен технический Bosch GHG 23-66 2300ВТ 50-630ГРАД ЦЕЛЬС 250-500Л/МИН 245х86х201ММ 0.67КГ GHG 23-66 0.601.2A6.301"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Метла плоская СИБРТЕХ полипропиленовая 230х250ММ 63215"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 38"

    "Кувалда Зубр ОВК 4КГ с фиберглассовой ручкой 20032-4_z01"

    Кол-во: 4.000

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