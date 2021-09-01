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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

    Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222784Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222784

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 13:33

    Документация процедуры

    Проект_Договора__ГГС_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    ababoshin@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабошин Антон Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222784Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

    Начальная цена

    137 156,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, лит.А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штамп Printer 10 клише из резины 27x10ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Штамп Printer 15 клише из резины 69х10ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Штамп Printer 20 клише из резины 38х14ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Штамп Printer 25 клише из резины 15х75ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Штамп Printer 30 клише из резины 47x18ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Штамп Printer 35 клише из резины 30х50ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Штамп Printer 38 клише из резины 33х56ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Штамп Printer 40 клише из резины 59х23ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Штамп Printer 45 клише из резины 25х82ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Штамп Printer 50 клише из резины 69х30ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Штамп Printer 52 клише из резины 20х30ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Штамп Printer 53 клише из резины 30х45ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Штамп Printer 54 клише из резины 40х50ММ Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Штамп Printer 55 клише из резины 40х60ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Штамп Printer 60 клише из резины 76х37ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Печать Colop Cover Printer R40 круглая 40ММ автоматическая оснастка резиновое клише"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Штамп факсимиле клише из резины автоматическая оснастка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Клише штампа прямоугольное 26х9ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Клише штампа 0501 прямоугольное 38х14ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Клише штампа 0601 прямоугольное 47х18ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Клише штампа 0701 прямоугольное 58х22ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Клише штампа прямоугольное 56х26ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Клише штампа 0901 прямоугольное 70х10ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Клише штампа прямоугольное 45х24ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Клише штампа 1501 прямоугольное 75х38ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Клише штампа прямоугольное 50х10ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Клише штампа прямоугольное 75х15ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Клише штампа прямоугольное 64х26ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Клише штампа прямоугольное 45х30ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Клише штампа 1601 прямоугольное 50х40ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Клише штампа прямоугольное 56х33ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Клише штампа 2301 прямоугольное 85х55ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Клише штампа 2401 прямоугольное 106х55ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Клише штампа прямоугольное 60х40ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Клише штампа прямоугольное 58х27ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Клише штампа 2201 прямоугольное 68х47ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Клише штампа прямоугольное 100х40ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Клише штампа прямоугольное 100х60ММ резина ООО "ОФИС-ТРЕЙД""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Печать пломбир под пластилин круглая латунь 30ММ"

    Кол-во: 5.000

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