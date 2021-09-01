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Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 13:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
ababoshin@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабошин Антон Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222784Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению и поставке печатей и штампов для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»
Начальная цена
137 156,73
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, лит.А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
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